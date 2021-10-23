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السبت 23 تشرين الأول 2021 ساعة 11:52
سوريا.. تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين في ريف درعا
وأفاد مصدر صحفي بأن عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية توافدوا إلى مركز التسوية الذي تم افتتاحه في بلدة محجة لتسوية أوضاعهم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
960119
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