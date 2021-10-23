اليمن: اغتيال قيادي في ميليشيات ‘‘الإصلاح‘‘ بمدينة تعز

وقالت مصادر محلية يمنية، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اغتالوا القيادي في حزب الإصلاح "ضياء الحق الاهدل"، في شارع جمال وسط مدينة تعز.



وأوضحت المصادر أن مسلحين اعترضوا الأهدل وأطلقوا عليه النار ما أدى إلى مقتله على الفور.