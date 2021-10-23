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السبت 23 تشرين الأول 2021 ساعة 12:18

سوريا.. ‘‘قسد‘‘ تكثف حواجزها وتختطف عشرات الشبان في الحسكة

سوريا.. ‘‘قسد‘‘ تكثف حواجزها وتختطف عشرات الشبان في الحسكة
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين تابعين لميليشيا (قسد) أقدموا خلال الساعات الماضية على اختطاف 20 شاباً من دوار مرشو شمال مركز مدينة الحسكة عبر حواجز مسلحة متنقلة طيارة وعشرات آخرين من أحياء المدينة المختلفة واقتادوهم إلى معسكرات ما يسمى التدريب الذاتي لتجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف الميليشيا وزجهم في جبهات القتال.

وتواصل ميليشيا (قسد) مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عمليات اقتحام قرى وبلدات في مناطق انتشارها بأرياف دير الزور والرقة والحسكة استشهد على إثرها عشرات المدنيين واختطفت المئات أغلبهم من الشباب واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.
رقم : 960122
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