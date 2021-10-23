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السبت 23 تشرين الأول 2021 ساعة 13:03

مقتل 10 مسلحين وجنديين في مداهمات باكستانية

مقتل 10 مسلحين وجنديين في مداهمات باكستانية
وقالت إدارة مكافحة الإرهاب الإقليمية، في بيان إنها داهمت منطقة ماستونغ بإقليم بلوشستان.

وأضاف البيان أن "مسلحين فتحوا النار على الشرطة، ما أدى إلى معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل تسعة إرهابيين".

وأكد البيان أن الغارة أسفرت أيضا عن ضبط تسع بنادق كلاشنيكوف ومتفجرات وقذائف صاروخية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وفي شمال غربي البلاد، قتل جنديان ومتشدد في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة لقوات الأمن، بحسب بيان عسكري.

ووقعت المداهمة أمس الجمعة في بلدة ميران شاه الرئيسية في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية على الحدود مع أفغانستان.

وأشار البيان العسكري إلى إنه تم الاستيلاء على أسلحة وذخائر خلال الغارة.

وجاءت مداهمة قوات الأمن الجمعة، بعد مقتل جنديين وشرطيين في انفجار قنبلة في وقت سابق من الأسبوع خلال عملية بحث في منطقة باجور القبلية على الحدود مع أفغانستان.
مصدر : وكالات
رقم : 960131
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