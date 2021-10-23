انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران الى124 حالة

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ‘‘ اليوم السبت‘‘، عن تسجيل 7 الاف و81 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 5 ملايين و851 الفا و670 شخصا.



وأضافت أن 1,078 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 4 آلاف و306 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.



وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 5 ملايين و402 الفا و865 شخصا لغاية الآن.