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السبت 23 تشرين الأول 2021 ساعة 15:43

انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران الى124 حالة

انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران الى124 حالة
وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ‘‘ اليوم السبت‘‘، عن تسجيل 7 الاف و81 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 5 ملايين و851 الفا و670 شخصا.

وأضافت أن 1,078 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 4 آلاف و306 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 5 ملايين و402 الفا و865 شخصا لغاية الآن.
مصدر : وكالات
رقم : 960151
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