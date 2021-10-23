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السبت 23 تشرين الأول 2021 ساعة 15:52

ثلاث غارات لطيران العدوان السعودي على الحديدة

ثلاث غارات لطيران العدوان السعودي على الحديدة
وأوضحت"المسيرة نت"، أن طيران العدوان شن 3 غارات على مدينة الحديدة، دون أن يبلغ عن ضحايا حتى اللحظة، مشيرا إلى أن تحليق طائرات العدوان لا يزال متواصلا.

وكانت غرفة ضباط الارتباط، سجلت أمس الجمعة، 215 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، وشن غارتين لطيران تجسسي وتحليق 16 طائرة تجسسية، في أجواء عدد من المديريات و41 خرقا بقصف مدفعي و132 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

ويواصل العدوان ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار بشكل يومي غير مكترث لاتفاق السويد، وسط صمت أممي.
مصدر : وكالات
رقم : 960155
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