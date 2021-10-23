قاليباف : القضية الفلسطينية وحدت العالم الاسلامي حولها

اسلام تايمز (فلسطين) _ اشار رئيس البرلمان الايراني محمدباقر قاليباف في كلمته بمؤتمر الوحدة الاسلامية الـ 35 الى ان اجتماعنا هو لايصال رسالة الوحدة والاخوة لكل الدول الاسلامية مشددا على ان القضية الفلسطينية وحدت العالم الاسلامي حولها .