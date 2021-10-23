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السبت 23 تشرين الأول 2021 ساعة 17:21
قاليباف : القضية الفلسطينية وحدت العالم الاسلامي حولها
واضاف قاليباف ان الوحدة تكون حول الاهداف والتوجهات المشتركة وتتكون على هذا الاساس واضاف : التجربة تؤكد انه كلما كان التوجه مشتركا فان الوحدة ايضا تتحقق بهذا المقدار .
مصدر :
وكالات
رقم :
960165
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