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السبت 23 تشرين الأول 2021 ساعة 17:32

وزير الخارجية الايراني: سيتم استئناف المحادثات مع‘‘1+4‘‘قريبا

وزير الخارجية الايراني: سيتم استئناف المحادثات مع‘‘1+4‘‘قريبا
استقبل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية حسين امير عبداللهيان اليوم السبت الامين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي "أكو" خسرو ناظري.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، دور منظمة التعاون الاقتصادي "اكو" في المنطقة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية طويلة المدى في مجالات النقل والتجارة والمالية والمصارف في منظمة التعاون الاقتصادي، معربًا عن أمله في استكمال المشاريع غير المكتملة خلال فترة عمله كأمين عام.

كما أعرب عن أسفه للعملية الإرهابية الأخيرة في أفغانستان ، والتي تعد واحدة من أهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

وأشار أمير عبداللهيان أيضا إلى محادثات إيران الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي في طهران واستمرارها في بروكسل، مضيفا: المحادثات النووية مع مجموعة 1+4 (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا + المانيا) ستستأنف قريبا.

وكان مساعد مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا قد التقى مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري 14 أكتوبر وتقرر مواصلة المحادثات في بروكسل.

من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي عن ارتياحه لتواجده في إيران، وشكر الجمهورية الإسلامية الايرانية على دعمها الفاعل في انتخابه، وقدم تقريرًا عن أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي "اكو" ، بما في ذلك عملية التحضير لقمة منظمة التعاون الاقتصادي، والتي ومن المقرر عقدها في 28 ديسمبر في عشق آباد بحضور رؤساء الدول الأعضاء.

كما شدد على الدور المحوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة التعاون الاقتصادي ، ودعا إلى مواصلة دعم ايران لهذه المنظمة الإقليمية الهامة.

بدوره أكد وزير الخارجية على استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية القوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والأمين العام، معربا عن أمله في اتخاذ قرارات مهمة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي التي ستعقد بحضور الرئيس الايراني بهدف تطوير التعاون الإقليمي.

جدير بالذكر أن خسرو ناظري من طاجيكستان تم انتخابه مؤخرا أمينا عاما لمنظمة "اكو".
مصدر : وكالات
رقم : 960167
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