تراجع اعداد الاصابات بكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "كوادرها سجلت 1064 إصابة جديدة، مقابل تماثل 2207 حالة للشفاء، و36 حالة وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى "تلقي 13160 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة".