العراق.. المفوضية تحدد شرطا لاعتماد نتائج الانتخابات الأولية

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها ومن ثم تحويلها بتقرير الى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء كل عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها حسب الأهمية، وبعدها تعرض على الموقع الالكتروني".

وأضاف أن "عدد الشكاوى حتى الآن بلغ 1400طعن، قدمت إلى المفوضية من قبل المتنافسين في الانتخابات"، مبيناً أن "عدد المحطات التي تم تحديدها لا بأس به، ولا نعرف فحواها إلّا من خلال لجان مختصة".

وتابع أن "هذه اللجان، ومن خلال عملية الفحص والتدقيق في المحطة،تحول الى العد والفرز اليدوي، وبعد ذلك نقرر إن كانت تؤثر على نتائج الانتخابات أم لا".

وأشار إلى أن " النتائج الأولية سيتم اعتمادها، في حال عدم وجود طعون تغير من نتائج الانتخابات".