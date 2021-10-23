قائد الثورة يوافق على عفو او خفض العقوبة عن اكثر من 3400 سجين

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية في تقرير له اليوم السبت انه وبمناسبة ذكرى ميلاد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والامام جعفر الصادق (عليه السلام)، وافق سماحته على مقترح العفو او خفض العقوبة عن 3 آلاف و 458 محكوما في المحاكم العامة والثورية والمنظمة القضائية في القوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية.

وكان رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي قد اقترح في رسالة رفعها الى قائد الثورة الاسلامية بالعفو او خفض او تبديل العقوبات الصادرة بحق 3 آلاف و 458 محكوما من الذين اعتُبِروا ان الشروط اللازمة تتوفر لديهم اثر دراسة ملفاتهم في اللجنة المركزية للعفو، حيث حظي هذا الاقتراح بموافقة سماحة قائد الثورة في اطار تنفيذ البند 11 من المادة 110 من دستور البلاد.