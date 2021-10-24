قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ

وخلال استقباله كبار المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية، وصف سماحة آية الله السيد علي خامنئي تاريخ ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبداية مرحلة جديدة في حياة البشر لينعم الانسان فيها بنعم الله.