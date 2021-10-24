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الأحد 24 تشرين الأول 2021 ساعة 13:19

قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ

قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ
وخلال استقباله كبار المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية، وصف سماحة آية الله السيد علي خامنئي تاريخ ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبداية مرحلة جديدة في حياة البشر لينعم الانسان فيها بنعم الله.
مصدر : وكالات
رقم : 960280
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