الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 تشرين الأول 2021 ساعة 09:18

طهران: نتابع اوضاع رعايانا العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا

طهران: نتابع اوضاع رعايانا العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا
وقال خطيب زادة في تصريح للصحفيين مساء أمس الاحد: ان فريقا أوفدته السفارة الايرانية في بيلاروسيا الى المنطقة الحدودية صباح الاحد لبحث اوضاع هؤلاء العالقين والتمهيد لاعادتهم الى ارض الوطن.

واضاف: إن وزارة الخارجية الايرانية تتابع بجدية موضوع الرعايا الايرانيين العالقين على الحدود بين البلدين لغاية معالجة مشكلتهم واعادتهم الى ارض البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية: ان السفارة الايرانية في مينسك على اتصال مستمر مع المؤسسات البيلاروسية المعنية وابلغت الجانب البيلاروسي قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية الجاد ازاء اوضاع الرعايا الايرانيين العالقين في الحدود كما تتم متابعة القضية عن طريق السفارة البيلاروسية في طهران ايضا.

وقال خطيب زادة في ختام تصريحه: نحن على ثقة بان الحكومة البيلاروسية ستبذل التعاون اللازم والكافي في اطار العلاقات الودية بين طهران ومينسك لرفع مشاكل الرعايا الايرانيين وستتابع وزارة الخارجية الايرانية هذه القضية بجدية حتى معالجة القضية.
مصدر : وكالات
رقم : 960364
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
25 تشرين الأول 2021
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
25 تشرين الأول 2021
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟
25 تشرين الأول 2021
قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ
قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ
24 تشرين الأول 2021
بعد خروجه عن صمته.. لماذا يسعى الإعلام السعوديّ لتشويه سمعة سعد الجبري؟
بعد خروجه عن صمته.. لماذا يسعى الإعلام السعوديّ لتشويه سمعة سعد الجبري؟
24 تشرين الأول 2021
الإطلاق الساخن لمنظومة ‘‘باور‘‘ والإطلاق البارد لصاروخ ‘‘دزفول‘‘ ... تكنولوجيا الصواريخ الهامة باتت محليةً
الإطلاق الساخن لمنظومة ‘‘باور‘‘ والإطلاق البارد لصاروخ ‘‘دزفول‘‘ ... تكنولوجيا الصواريخ الهامة باتت محليةً
24 تشرين الأول 2021
منظمات دولية تشن حملة لفضح نفاق الحكومة الاماراتية
منظمات دولية تشن حملة لفضح نفاق الحكومة الاماراتية
23 تشرين الأول 2021
أوضاع الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة
أوضاع الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة
23 تشرين الأول 2021
المخالب الصهيونية تنعمس في ظهر الجزر اليمنية بمساعدة إماراتية
المخالب الصهيونية تنعمس في ظهر الجزر اليمنية بمساعدة إماراتية
23 تشرين الأول 2021
التفاوت الطبقي الصارخ خلف الواجهة المزدهرة للدول الخليجية
التفاوت الطبقي الصارخ خلف الواجهة المزدهرة للدول الخليجية
23 تشرين الأول 2021
"داعش" يتبنى هجوما استهدف برجا للكهرباء أغرق كابل بالظلام
"داعش" يتبنى هجوما استهدف برجا للكهرباء أغرق كابل بالظلام
23 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي: مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا
الرئيس رئيسي: مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا
23 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟