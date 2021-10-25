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الاثنين 25 تشرين الأول 2021 ساعة 09:57

للأسبوع الثاني.. ‘‘قسد‘‘ تواصل قطع الكهرباء عن مناطق بالحسكة

للأسبوع الثاني.. ‘‘قسد‘‘ تواصل قطع الكهرباء عن مناطق بالحسكة
وقالت مصادر أهلية إن ميليشيا “قسد” تواصل حرمان الأهالي في حي الزهور بمدينة الحسكة وقريتي العابد والفلاح بريفها من التيار الكهربائي للأسبوع الثاني على التوالي وطلبت من المدنيين في هذه المناطق دفع “أتاوات شهرية” ليتم إيصال الكهرباء إلى منازلهم.

ونقلت المصادر عن عدد من أهالي المناطق المحرومة من الكهرباء قولهم إن ممارسات ميليشيا “قسد” هذه تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات بحق المدنيين الرافضين أساساً لوجودها وطالبوا بخروجها مع الاحتلال الأمريكي الذي يدعمها ويستخدمها أداة لتنفيذ مخططاته وأجنداته في المناطق التي يحتلها من الجزيرة السورية.

وتفرض ميليشيا “قسد” على المناطق التي تستولي عليها في مدينة الحسكة وريفها دفع مبالغ مالية بشكل شهري ثمناً للكهرباء وفي حال عدم السداد يتم حرمان الأهالي من التيار الكهربائي بشكل نهائي إضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي تمارسها هذه الميليشيا بحق المدنيين من عمليات اختطاف للشبان وتجنيد في صفوفها والاعتداء على أراضي المزارعين واستخدامها لإنشاء مقار لمسلحي الميليشيا أو توسيع قواعد تابعة للاحتلال الأمريكي.
رقم : 960375
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