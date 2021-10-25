وزير الخارجية اللبناني: علاقاتنا جيدة مع إيران ونواصل تحسينا

وأضاف بوحبيب: اذا جاء وزير اميركي او سعودي فاهلاً بالجميع، معتبرا أن المفاوضات النووية لها تأثير على لبنان والمحادثات بين إيران والسعودية ستنعكس إيجاباً على لبنان.



وعن ملف ​ترسيم الحدود ​مع الكيان الصهيوني ، أشار الى أن الموفد الأميركي لمس موقفاً لبنانياً موحداً وإيجابياً بشأن مفاوضات ترسيم ​الحدود البحرية​، وفيما أكد تعاون بلاده مع الوفد الأميركي، قال، والولايات المتحدة هي الوحيدة التي يمكن أن تكون وسيطة أحببنا ذلك أم لم نحب.



و تابع: قد يحمل اموس هوكشتاين جنسية اسرائيلية لكننا هنا نتعامل مع موفد اميركي مسؤول امام ادارته وليس بصفته الاسرائيلية، ونحن لن نتنازل عن إنش من حدودنا البحرية والخلاف اليوم على المرسوم 6433 والرؤساء غير مقتنعين بتعديله، والأميركي متحمس للمفاوضات، وأنا متفائل بشأن الوصول لإتفاق بشأن مفاوضات الحدود البحرية.