الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 تشرين الأول 2021 ساعة 12:47

الجعفري: العلاقات السورية الروسية تزداد رسوخا وقوة

الجعفري: العلاقات السورية الروسية تزداد رسوخا وقوة
وأعرب نائب وزير الخارجية السوري عن أمله بنجاح المجلس الطبي في تحقيق الأهداف التي يصبو إليها، مشيراً خلال اللقاء الذي حضره نيكولاي سوخوف، مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق، إلى قِدَم العلاقات السورية الروسية على الصعيدين الرسمي والشعبي، والتي من طبيعتها أنها تزداد عُراها رسوخاً وقوةً، ولافتاً إلى أن تأسيس المجلس الطبي السوري الروسي كمنظمة غير حكومية هو تجسيد لطبيعة هذه العلاقة الراسخة بين البلدين الصديقين.

كما أكد الجعفري أنه رغم مرور "عشرية النار" على سوريا، واستمرار الدول المعادية لها في فرضها أقسى أنواع العقوبات اللاشرعية واللاأخلاقية على كل القطاعات، ما تزال سوريا صامدة بفضل القيادة والإرادة الشعبية القوية المؤمنة بالصمود حتى تحقيق النصر، وكذلك وجود أصدقاء صدوقين يرفضون الانتهازية في علاقاتهم الدولية، ويتخذون من المبادئ والأخلاق والقانون الدولي بوصلةً في بناء علاقاتهم مع الدول والشعوب.

وفي هذا السياق، أشار نائب وزير الخارجية السوري إلى أهمية تأسيس المجلس الطبي السوري الروسي، ومساهمته في التخفيف من الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي طالت القطاع الصحي، سواء من ناحية المواد الطبية أو التجهيزات المخبرية أو الكوادر البشرية، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم المطلوب لمساعدة المجلس الطبي في تحقيق أهدافه.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الدكتور فادي عيساوي، وأعضاؤه رفضهم التام للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، ومبينين أن تأسيس المجلس الطبي السوري الروسي يهدف إلى إنشاء المشافي والمراكز الصحية والتبادل الدراسي والثقافي وتبادل الخبرات الطبية في مختلف الاختصاصات.
رقم : 960406
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
25 تشرين الأول 2021
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
25 تشرين الأول 2021
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟
25 تشرين الأول 2021
قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ
قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ
24 تشرين الأول 2021
بعد خروجه عن صمته.. لماذا يسعى الإعلام السعوديّ لتشويه سمعة سعد الجبري؟
بعد خروجه عن صمته.. لماذا يسعى الإعلام السعوديّ لتشويه سمعة سعد الجبري؟
24 تشرين الأول 2021
الإطلاق الساخن لمنظومة ‘‘باور‘‘ والإطلاق البارد لصاروخ ‘‘دزفول‘‘ ... تكنولوجيا الصواريخ الهامة باتت محليةً
الإطلاق الساخن لمنظومة ‘‘باور‘‘ والإطلاق البارد لصاروخ ‘‘دزفول‘‘ ... تكنولوجيا الصواريخ الهامة باتت محليةً
24 تشرين الأول 2021
منظمات دولية تشن حملة لفضح نفاق الحكومة الاماراتية
منظمات دولية تشن حملة لفضح نفاق الحكومة الاماراتية
23 تشرين الأول 2021
أوضاع الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة
أوضاع الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة
23 تشرين الأول 2021
المخالب الصهيونية تنعمس في ظهر الجزر اليمنية بمساعدة إماراتية
المخالب الصهيونية تنعمس في ظهر الجزر اليمنية بمساعدة إماراتية
23 تشرين الأول 2021
التفاوت الطبقي الصارخ خلف الواجهة المزدهرة للدول الخليجية
التفاوت الطبقي الصارخ خلف الواجهة المزدهرة للدول الخليجية
23 تشرين الأول 2021
"داعش" يتبنى هجوما استهدف برجا للكهرباء أغرق كابل بالظلام
"داعش" يتبنى هجوما استهدف برجا للكهرباء أغرق كابل بالظلام
23 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي: مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا
الرئيس رئيسي: مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا
23 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟