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الاثنين 25 تشرين الأول 2021 ساعة 13:10
سوريا تعلن تطبيق سعر جديد للمازوت لفعاليات اقتصادية
وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري عند 1700 ليرة سورية.
وأوضحت الوزارة أن رفع سعر المادة متعلق فقط بالمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة.
مصدر :
وكالات
رقم :
960415
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