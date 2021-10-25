سوريا تعلن تطبيق سعر جديد للمازوت لفعاليات اقتصادية

اسلام تايمز (سوريا) - بدأ اعتبارا من ،يوم أمس الأحد، تطبيق أسعار جديدة لمادة البنزين في سوريا للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة.