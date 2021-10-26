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الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 ساعة 08:58

رئيسي: المتوقع من سويسرا حفظ دورها المستقل

رئيسي: المتوقع من سويسرا حفظ دورها المستقل
وخلال استقباله اليوم الاثنين سفير سويسرا الجديد في طهران كريستين دوسي وتسلمه منه اوراق اعتماده، وصف الرئيس آية الله رئيسي العلاقات بين البلدين بانها كانت ودية على الدوام وقال: ان سويسرا كان لها على الدوام دور ايجابي في صون ونشر السلام وان المتوقع منها ان تتمكن في المرحلة الجديدة ايضا من الحفاظ على دورها المستقل ازاء سياسات اميركا احادية النهج.

من جانبه وصف السفير السويسري الجديد في طهران، خلال اللقاء، ايران بانها دولة ذات حضارة عريقة ولامعة وقال: ان ايران وسويسرا تربطهما علاقات جيدة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية ممتدة على مدى اكثر من مائة عام.

واعرب دوسي عن امله بتوفير الارضية اللازمة لانشطة الشركات والناشطين الاقتصاديين السويسريين في ايران.
مصدر : وكالات
رقم : 960512
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