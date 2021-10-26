الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 ساعة 09:05

طهران تنتقد انتقائية المقرر الخاص لحقوق الانسان

طهران تنتقد انتقائية المقرر الخاص لحقوق الانسان
وقال غريب آبادي ،في تصريحه أمس الاثنين، ردا على تقرير المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان في ايران لمنظمة الامم المتحدة: في الوقت الذي يعاني العالم من انعدام العدالة الناجم عن سلوكيات وسياسات الدول الغربية واميركا المدعية، فان تقديم تقرير حول اوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي هي نفسها ضحية لانتهاك حقوق الانسان اثر ممارسات مثل هذه الدول، يعد عملا مسيّسا وخادعا.

واضاف: للاسف ان حقوق الانسان تحولت الى سلعة واداة سياسية لممارسة الضغط على الدول المستقلة والنامية مثل ايران. الضحية هو الانسان في هذه الظروف.

وانتقد امين لجنة حقوق الانسان صمت ادعياء حقوق الانسان تجاه الاعمال الارهابية ضد الشعب الايراني وعلمائه وكذلك اجراءات الحظر الظالمة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، داعيا آليات حقوق الانسان للبت في اجراءات الغربيين المناقضة للقوانين الدولية وحقوق الانسان وكذلك البت في اوضاع حقوق الانسان في هذه الدول.

ووصف تقرير المقرر الاممي الخاص بانه تقرير مغرض تماما وذو اهداف سياسية تجاهل عمدا المنجزات الواسعة في مختلف مجالات حقوق الانسان وان محاوره الرئيسية مبنية على مزاعم كاذبة تسوقها الجماعات الارهابية والمناهضة لحقوق الانسان التي تتواجد في الخارج.

كما انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية استغلال دول مثل كندا وبريطانيا واميركا والسويد لآليات حقوق الانسان، بينما اوضاع حقوق الانسان في هذه الدول متردية، داعيا الى تحسين اوضاع حقوق الانسان فيها بدلا من التغطية على ممارساتها المناهضة لحقوق الانسان عن طريق التركيز على دول مثل ايران.

وقال غريب آبادي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طالما سعت للرقي بحقوق الانسان وتحسين ظروفها انطلاقا من التعاليم الدينية وليس الضرورات الدولية او التقارير السياسية.
مصدر : وكالات
رقم : 960514
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
25 تشرين الأول 2021
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
25 تشرين الأول 2021
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟
25 تشرين الأول 2021
قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ
قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ
24 تشرين الأول 2021
بعد خروجه عن صمته.. لماذا يسعى الإعلام السعوديّ لتشويه سمعة سعد الجبري؟
بعد خروجه عن صمته.. لماذا يسعى الإعلام السعوديّ لتشويه سمعة سعد الجبري؟
24 تشرين الأول 2021
الإطلاق الساخن لمنظومة ‘‘باور‘‘ والإطلاق البارد لصاروخ ‘‘دزفول‘‘ ... تكنولوجيا الصواريخ الهامة باتت محليةً
الإطلاق الساخن لمنظومة ‘‘باور‘‘ والإطلاق البارد لصاروخ ‘‘دزفول‘‘ ... تكنولوجيا الصواريخ الهامة باتت محليةً
24 تشرين الأول 2021
منظمات دولية تشن حملة لفضح نفاق الحكومة الاماراتية
منظمات دولية تشن حملة لفضح نفاق الحكومة الاماراتية
23 تشرين الأول 2021
أوضاع الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة
أوضاع الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة
23 تشرين الأول 2021
المخالب الصهيونية تنعمس في ظهر الجزر اليمنية بمساعدة إماراتية
المخالب الصهيونية تنعمس في ظهر الجزر اليمنية بمساعدة إماراتية
23 تشرين الأول 2021
التفاوت الطبقي الصارخ خلف الواجهة المزدهرة للدول الخليجية
التفاوت الطبقي الصارخ خلف الواجهة المزدهرة للدول الخليجية
23 تشرين الأول 2021
"داعش" يتبنى هجوما استهدف برجا للكهرباء أغرق كابل بالظلام
"داعش" يتبنى هجوما استهدف برجا للكهرباء أغرق كابل بالظلام
23 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي: مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا
الرئيس رئيسي: مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا
23 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟