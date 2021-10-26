الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 ساعة 10:38

رئيسي يفتتح غدا اجتماع جوار أفغانستان

رئيسي يفتتح غدا اجتماع جوار أفغانستان
وأوضح خطيب زادة في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيعقد في مبنى الخارجية الايرانية في طهران، وأن وزراء خارجية أوزبكستان وباكستان وتركمنستان وطاجيكستان سيشاركون في الاجتما، كما أن وزير خارجية الصين وروسيا سيشاركان عبر المجال الافتراضي في الاجتماع.

واشار خطيب زادة الى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيوجه غدا رسالة للاجتماع، معتبرا ان الرسالة تؤشر علی أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستكون مركزا للدبلوماسية النشطة في المنطقة، وتتخذ خطوات لارساء السلام والاستقرار فيها.

وقال خطيب زادة: غدًا سيتطلع الجميع إلى تحقيق إرادة الشعب الأفغاني ومستقبل هذا البلد، مضيفا: ان ما يأمله الشعب الأفغاني من دول مثل الجمهورية الإسلامية الایرانیة هو المساعدة في تحقيق إرادته، ونوه الى أن ايران تستضيف أربعة ملايين من اللاجئين الأفغان، وعدد كبير من هؤلاء من النخبة الأفغانية التي طالما تحدثت للمسؤولين الايرانيين عن آمالها وطموحاتها.

ودعا السلطات الأفغانية إلى الاستماع إلى إرادة الشعب الأفغاني، قائلا: يجب أن تستمع الهيئة الحاكمة الأفغانية إلى إرادة الشعب الأفغاني، وفي هذه الحالة يمكنها بالتأكيد إظهار نفسها كهيئة حاكمة مسؤولة لتمهيد الطريق لإنشاء حكومة مستدامة وشاملة تتكون من جميع الجماعات العرقية الافغانیة.

وأضاف خطيب زادة: هذا الاجتماع، الذي يعقد بجهود مشتركة للدول المجاورة لأفغانستان وإرساء السلام الدائم في أفغانستان، هو استمرار للاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية للدول المجاورة لأفغانستان الذي عقد في باكستان. وتم الاتفاق في الاجتماع الأول على تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بحضور مختلف الجماعات العرقية الأفغانية بهدف ضمان السلام في هذا البلد.

وأشار إلى التطورات الأخيرة في أفغانستان، مضیفا: التطورات تسببت بموجة جديدة من اللاجئين والمشردين وطالبي اللجوء الی ایران. وخلقت صعوبات جديدة لنا رغم كل المشاكل التي تعاني منها البلاد بسبب العقوبات الأمريكية الأحادية.

ودعا المنظمات الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول المضيفة ومن بينها إيران التي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاجئين.

وقال خطيب زادة: ان أفغانستان تشهد اليوم حالة من انعدام الأمن والشعب الأفغاني تحت ضغط اقتصادي كبير وعلينا تسهيل الظروف الاقتصادية للشعب الأفغاني وعدم تقليص علاقاتنا التجارية مع هذا البلد ومواصلة إرسال السلع الضرورية إلى افغانستان.

وفي إشارة إلى تدهور الوضع الأمني بأفغانستان قال: ان التفجيرات والأعمال الإرهابية في مختلف مدن أفغانستان مقلقة للغاية وهناك مخاوف من احتمال تواجد إرهابيين في البلاد لقيام بتنفيذ الهجمات العنیفة و الارهابیة، مشددا على أن تخلف أفغانستان أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا غير مقبول.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الى عدم التدخل الأجنبي في أفغانستان والحفاظ على استقلال البلاد ووحدة أراضيها، مشددا على وقوف إيران إلى جانب الشعب الافغاني حتى تحقيق مطالبه.

وأضاف: تتفق العديد من الدول على أن الولايات المتحدة هي من العوامل الرئيسية التي أدت الى الوضع المأساوي الحالي في أفغانستان، مشيرا الى ان اجتماع الغد سيبحث جذور المشاكل الراهنة في هذا البلد.

وحول إمكانية حضور ممثلين من افغانستان في الاجتماع، قال إن شخصيات من مختلف الجماعات العرقية في داخل وخارج أفغانستان وعدد من النشطاء الافغان اعلنوا استعدادهم لحضور الاجتماع.
مصدر : وكالات
رقم : 960535
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس الأمن الدولي، العباءة التي تغطي جرائم العدوان على اليمن
مجلس الأمن الدولي، العباءة التي تغطي جرائم العدوان على اليمن
السعودية تلجأ لإصدار سندات جديدة بنحو 2.3 مليار دولار لسد العجز
السعودية تلجأ لإصدار سندات جديدة بنحو 2.3 مليار دولار لسد العجز
26 تشرين الأول 2021
دور الأُمم المتحدة في الانتخابات العراقية، رقابة أم تدخل؟
دور الأُمم المتحدة في الانتخابات العراقية، رقابة أم تدخل؟
26 تشرين الأول 2021
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
25 تشرين الأول 2021
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
25 تشرين الأول 2021
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
25 تشرين الأول 2021
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟
25 تشرين الأول 2021
قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ
قائد الثورة: وحدة المسلمين ليست تكتيكاً بل مبدأ
24 تشرين الأول 2021
بعد خروجه عن صمته.. لماذا يسعى الإعلام السعوديّ لتشويه سمعة سعد الجبري؟
بعد خروجه عن صمته.. لماذا يسعى الإعلام السعوديّ لتشويه سمعة سعد الجبري؟
24 تشرين الأول 2021
الإطلاق الساخن لمنظومة ‘‘باور‘‘ والإطلاق البارد لصاروخ ‘‘دزفول‘‘ ... تكنولوجيا الصواريخ الهامة باتت محليةً
الإطلاق الساخن لمنظومة ‘‘باور‘‘ والإطلاق البارد لصاروخ ‘‘دزفول‘‘ ... تكنولوجيا الصواريخ الهامة باتت محليةً
24 تشرين الأول 2021
منظمات دولية تشن حملة لفضح نفاق الحكومة الاماراتية
منظمات دولية تشن حملة لفضح نفاق الحكومة الاماراتية
23 تشرين الأول 2021
أوضاع الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة
أوضاع الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة
23 تشرين الأول 2021
المخالب الصهيونية تنعمس في ظهر الجزر اليمنية بمساعدة إماراتية
المخالب الصهيونية تنعمس في ظهر الجزر اليمنية بمساعدة إماراتية
23 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تلجأ لإصدار سندات جديدة بنحو 2.3 مليار دولار لسد العجز
دور الأُمم المتحدة في الانتخابات العراقية، رقابة أم تدخل؟
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين