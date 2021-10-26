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الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 ساعة 10:56

اللواء باقري: الجمهورية الاسلامية باتت اليوم أقوى رغم كل ضغوطات العدو

اللواء باقري: الجمهورية الاسلامية باتت اليوم أقوى رغم كل ضغوطات العدو
افتتح اليوم الاثنين معرض كوثر حول "دور القائد العام للقوات المسلحة في التحول والارتقاء وإدارة الدفاع والأمن وجبهة المقاومة الإسلامية" بحضور اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وجمعا من كبار القادة العسكريين بجامعة الدفاع الوطني العليا.

وقال اللواء باقري على هامش مراسم افتتاح المعرض: هذا ليس سوى جزء من الجهود التي يمكن تقديمها وهي ثمرة جهود الباحثين والدارسين في هذا المجال.

واضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: نشكر الله أننا نعيش في عصر هو ثمرة جهود علماء الإسلام ودماء الشهداء وتضحيات الشعب الإيراني.

واوضح ان الجمهورية الإسلامية الايرانية باتت انموذجا للحكم في بلد إسلامي في السنوات الـ 43 الماضية.

وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية، بعد 10 سنوات من حكم الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) حكم أمير المؤمنين الامام علي (عليه السلام) الذي استمر 5 سنوات، كانت هناك فرصة لكي تظهر ايران بعض أحكام الإسلام الأصيل لشعوب العالم، مضيفا: في هذه العقود الأربعة، تم بذل كل الجهود لتطبيق أحكام الإسلام والقوانين الدينية.

واردف باقري قائلا: ما يقرب من 43 عامًا مرت على الثورة الإسلامية ورغم كل الضغوط التي مارسها الاستكبار العالمي على بلادنا خلال هذه السنوات، أصبحت الجمهورية الاسلامية بحمد الله أقوى يومًا بعد يوم ، وتم بذل الجهود لحل المشاكل، واليوم نحن أقوى بكثير مما كنا عليه في الماضي.

واضاف رئيس الاركان العامة : وقال: عمل علمي كبير جدًا تم إدخاله في معهد الشهيد سليماني لأبحاث العلوم ومعارف الدفاع المقدس، على صعيد الدفاع والأمن والمقاومة الإسلامية.

واردف اللواء باقري: بالطبع هناك تاريخ طويل في تناول هذه القضية، ولكن سيتم إنجاز المزيد من العمل المنسجم وستكون لدينا موسوعة عن أداء الجمهورية الإسلامية في مجال الدفاع والأمن والمقاومة مبنية على فكر قائد الثورة المتأثر بالإسلام الأصيل، وقد قدم هذا المعرض جزءًا منه.

ويتناول معرض "كوثر الولاية" موضوع البحث والتطوير والدراسات الإستراتيجية في مجال الدفاع والأمن مع التركيز على أفكار قائد الثورة الاسلامية.
مصدر : وكالات
رقم : 960539
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