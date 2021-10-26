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الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 ساعة 11:14

وزير الخارجية الباكستاني يتوجه الى طهران

وزير الخارجية الباكستاني يتوجه الى طهران
وتأتي زيارة وزير الخارجية الباكستاني الى طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين اميرعبداللهيان ومن المقرر أن يلقي قريشي كلمة فی اجتماع طهران غدا الأربعاء کما سیلتقی کبار المسؤولين الايرانيين و له ايضا لقاءات ثنائية مع مسؤولي الدول المشاركة في الاجتماع.

وخلال اجتماع مع المسؤولين الإيرانيين سيقدم وزير الخارجية الباكستاني شرحا حول مواقف ووجهات نظر إسلام أباد تجاه أفغانستان و يناقش الجانبان ايضا تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي بين ايران و باكستان.

وقبل مغادرته إسلام أباد، اشار قريشي الى أهمية اجتماع جيران أفغانستان في طهران وقال دول الجوار تطلع الى إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والحد من الأزمات الإنسانية في هذا البلد كونه يخدم الجميع.

وأكد قريشي، أن باكستان تدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في تحسين الوضع في أفغانستان والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وإن الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان وهي إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، سیعقد غدا الاربعاء في طهران استمرارا للاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية للدول المجاورة لأفغانستان.

وتم الاتفاق في الاجتماع الأول على تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة مختلف الجماعات العرقية الأفغانية لضمان السلام فيها.
مصدر : وكالات
رقم : 960544
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