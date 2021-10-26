اليمن.. غارات على ثلاث محافظات وخروقات للعدوان في الحديدة

وأوضح مصدر أمني يمني أن طيران العدوان شن 16 غارة عدائية على محافظة مأرب، شمال شرقي العاصمة صنعاء، منها 14 غارة على مديرية الجوبة وغارتان على مديرية صرواح.



كما شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمال شرق العاصمة.



وفي صعدة ،شمالي اليمن، شن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف وذلك بعد ساعات من قيام جيش العدوان السعودي باستهدف تجمعات المواطنين في منطقتي المفتح والعزة في مديرية منبه الحدودية بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإصابة مواطن ومهاجر أفريقي بجروح بليغة.



وسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، 178 خرقا لقوى العدوان خلال الـ 24 الساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية و5 هجمات بطائرات تجسسية وتحليق متواصل على كمران والصليف والتحيتا.



ونشر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، الخميس الماضي، إحصائيات جرائم تحالف العدوان السعودي على الشعب اليمني خلال 2400 يوم من العدوان، مؤكدا أن إجمالي الشهداء والجرحى المدنيين بلغ 44221 شخصاً منهم 17290 شهيداً و26931 جريحاً.