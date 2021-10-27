خطيب زاده: إجتماع طهران يحمل رسالة التقارب وليس المنافسة

وفي تغريدة له على موقع ،تويتر أمس الثلاثاء، كتب خطيب زاده: إن الاجتماع يدعو إلى مشاركة جميع أطياف الشعب (الأفغاني) في الهيكلة السياسية القادمة داخل أفغانستان.



وأوضح أن "إيران تستضيف غدا اجتماع وزراء خارجية الدول الجوار الأفغاني؛ إن ترسيخ السلام والاستقرار المستديمين مرهون بتحقيق مطاب وإرادة الشعب الأفغاني".



وختم المتحدث باسم الخارجية الايرانية إن اجتماع طهران يدعو إلى رفض التدخل الأجنبي، وتعزيز التقارب والتعاون بدل المنافسة بين دول الجوار الأفغاني، إلى جانب مشاركة جميع الأطياف الشعبية في الهكيل السياسي القادم لهذا البلد.