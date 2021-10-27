الرئيس الإيراني يتفقد سير العمل بمحطات الوقود

وأكد رئيسي في اجتماع بوزارة النفط عقب الجولة التفقدية ،اليوم الاربعاء، أن الاوضاع جيدة فيما يخص تزويد الوقود والعمل جار لتبديد أي قلق لدى الناس.



هذا وكان أمين المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية الايراني ابوالحسن فيروزآبادي أعلن امس الثلاثاء، السيطرة على الهجوم السيبراني واسع النطاق الذي استهدف 4300 محطة بنزين في البلاد.



وقال فيروزآبادي في تصريح ادلى به للقناة الثانية في التلفزيون الايراني: ان الخلل الذي حصل في منظومات 4300 محطة وقود في البلاد والناجم عن هجوم سيبراني واسع النطاق قد تمت السيطرة عليه الان ونامل بان تعود جميع محطات الوقود.



وفي السياق أكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات النفطية، أن 80 بالمئة من محطات الوقود باتت تعمل اعتياديا بالبلاد اليوم الاربعاء.