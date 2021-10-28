أحدث العناوين :
إضراب عن الطعام في لبنان تضامناً مع الأسر
طهران تعلن استئناف المفاوضات النووية قبل نهاية نوفمبر
طهران تدعو واشنطن لاثبات جديتها والإفراج عن 10 مليارات دولار
دمشق تؤكد مواصلتها تحرير أراضيها ومكافحة الإرهاب
تعرف على أبرز أسباب اهتمام الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ بالانقلاب العسكري في السودان
هذا ما خلص إليه اجتماع دول الجوار الأفغاني في طهران
كمالوندي: على وكالة الطاقة ألا تتجاوز سلطاتها
النائب الكناني لإسلام تايمز: هناك ادلة واضحة تثبت الضغط الداخلي والخارجي على المفوضية.
عودة خدمات الاتصالات والانترنت الى معبر نصيب الحدودي
الجيش اليمني واللجان الشعبية يطهرون مديرية الجوبة الاستراتيجية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
28 October 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الخميس 28 تشرين الأول 2021 ساعة 09:21
طهران تعلن استئناف المفاوضات النووية قبل نهاية نوفمبر
وقال باقري على حسابه على توتير: "خضت مباحثات جادة وبناءة مع منسق اللجنة النووية المشتركة في بروكسل".
مصدر :
وكالات
رقم :
960805
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
تعرف على أبرز أسباب اهتمام الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ بالانقلاب العسكري في السودان
النائب الكناني لإسلام تايمز: هناك ادلة واضحة تثبت الضغط الداخلي والخارجي على المفوضية.
27 تشرين الأول 2021
‘‘الشرق الأوسط الأخضر‘‘.. أسرار مبادرة محمد بن سلمان الجديدة؟
27 تشرين الأول 2021
مصر وسوريا في طريقهما لإعادة بناء التحالف التاريخي
27 تشرين الأول 2021
حياة أردوغان السياسية تقترب من نهايتها
27 تشرين الأول 2021
أبعاد وأهداف رحلة عمران خان إلى الرياض
27 تشرين الأول 2021
مجلس الأمن الدولي، العباءة التي تغطي جرائم العدوان على اليمن
زهراء احمد- اسلام تايمز
26 تشرين الأول 2021
السعودية تلجأ لإصدار سندات جديدة بنحو 2.3 مليار دولار لسد العجز
26 تشرين الأول 2021
دور الأُمم المتحدة في الانتخابات العراقية، رقابة أم تدخل؟
26 تشرين الأول 2021
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
25 تشرين الأول 2021
محكمة في أرض الفصل العنصري؛ الكيان الصهيوني يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين
25 تشرين الأول 2021
ثلاثة سيناريوهات لتحالفات سياسية عراقية بعد الانتخابات
25 تشرين الأول 2021
ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد حسن نصر الله للولايات المتحدة و‘‘إسرائيل‘‘؟
25 تشرين الأول 2021
أحدث العناوين
إضراب عن الطعام في لبنان تضامناً مع الأسر
طهران تعلن استئناف المفاوضات النووية قبل نهاية نوفمبر
طهران تدعو واشنطن لاثبات جديتها والإفراج عن 10 مليارات دولار
دمشق تؤكد مواصلتها تحرير أراضيها ومكافحة الإرهاب
تعرف على أبرز أسباب اهتمام الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ بالانقلاب العسكري في السودان
هذا ما خلص إليه اجتماع دول الجوار الأفغاني في طهران
كمالوندي: على وكالة الطاقة ألا تتجاوز سلطاتها
النائب الكناني لإسلام تايمز: هناك ادلة واضحة تثبت الضغط الداخلي والخارجي على المفوضية.
عودة خدمات الاتصالات والانترنت الى معبر نصيب الحدودي
الجيش اليمني واللجان الشعبية يطهرون مديرية الجوبة الاستراتيجية
وزير لبناني: سوريا أبدت تعاونها في موضوع الترانزيت عبر أراضيها
غارات روسية سورية تستهدف ‘‘الدواعش‘‘ في عمق البادية السورية
‘‘الشرق الأوسط الأخضر‘‘.. أسرار مبادرة محمد بن سلمان الجديدة؟
اعتقال عدد من الإرهابيين بعملية أمنية للحشد الشعبي شمال العراق
الرئيس الإيراني يتفقد سير العمل بمحطات الوقود
مصر وسوريا في طريقهما لإعادة بناء التحالف التاريخي
شركة المشتقات الإيرانية: 80 بالمئة من محطات الوقود تعمل اعتياديا
الرئيس رئيسي: بامكان دول المنطقة لعب دور مؤثر في أمن أفغانستان
عبداللهيان: خروج القوات الأمريكية كان نتيجة لصمود الشعب الأفغاني
حميميم: إصابة جنديين سوريين بقصف للمسلحين في إدلب
الأكثر قراءة
الصحة العراقية توجه تعميما الى مديرياتها بشأن العام الدراسي الجديد
العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى السعودية
الكاظمي يصدر 12 توجيها تشمل القيادات الأمنية والعسكرية
مظاهرات في مدينة أم الفحم
40 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى
أبو حمزة: سنبقى السند الصلب والدرع الحصين لأسرانا الأبطال
إصابتان بقمع الاحتلال مسيرة للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء
قوات الإحتلال تعتدي على 90 أسيرا فلسطينيا
ايران تدعو المجتمع الدولي التصدي لانتهاكات الكيان الصهيوني
الكاظمي: الاعتراض على نتائج الانتخابات ليكون ضمن الإطار القانوني
ليبيا. القاء القبض على قيادي من ‘‘داعش‘‘ الإرهابي
خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا
وفاة الشاعر العراقي “سمير صبيح” بحادث سير أليم
اضراب شامل عن الطعام في السجون الاسرائيلية
الإطلاق الساخن لمنظومة ‘‘باور‘‘ والإطلاق البارد لصاروخ ‘‘دزفول‘‘ ... تكنولوجيا الصواريخ الهامة باتت محليةً
هل تواجه جرائم الطيونة الإرهابية بما تستوجب ام يضيع لبنان
هنية يرد على مناشدة 'عطية'
كبير مساعدي الخارجية الإيرانية يلتقي المبعوث القطري إلى سوريا
المتقاعدون العسكريون في لبنان يقررون اعتصامات مفتوحة من الاثنين
بعد خروجه عن صمته.. لماذا يسعى الإعلام السعوديّ لتشويه سمعة سعد الجبري؟
الأخبار الساخنة
سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل
إخترنا لکم
تعرف على أبرز أسباب اهتمام الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ بالانقلاب العسكري في السودان
‘‘الشرق الأوسط الأخضر‘‘.. أسرار مبادرة محمد بن سلمان الجديدة؟
مصر وسوريا في طريقهما لإعادة بناء التحالف التاريخي
حياة أردوغان السياسية تقترب من نهايتها