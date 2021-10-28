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الخميس 28 تشرين الأول 2021 ساعة 09:21

طهران تعلن استئناف المفاوضات النووية قبل نهاية نوفمبر

طهران تعلن استئناف المفاوضات النووية قبل نهاية نوفمبر
وقال باقري على حسابه على توتير: "خضت مباحثات جادة وبناءة مع منسق اللجنة النووية المشتركة في بروكسل".
مصدر : وكالات
رقم : 960805
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