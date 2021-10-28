اليمن.. استقرار الأوضاع بمديريتي الجوبة وجبل مراد في مأرب

ونقلت مصادر صحفية إن السلطة المحلية تبذل جهودا كبيرة لتطبيع الأوضاع العامة في المديريتين وتشغيل المرافق الخدمية.



وأشار المصادر إلى أن الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية بالتعاون مع أبناء المديريتين الأحرار، يعملون على تأمين الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على منازل المواطنين ومزارعهم.



ودعت المصادر، المواطنين لمزاولة حياتهم الطبيعية وعدم تصديق الشائعات التي يطلقها مرتزقة العدوان لتخويف الأهالي وترهيبهم، كما دعا من نزحوا للعودة لمناطقهم وقراهم.



ولفتت إلى أن الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية حريصون على أمن المناطق المحررة واستقرارها والحفاظ على السكينة العامة ويتعاملون مع جميع أبناء المديريات المحررة بمختلف انتماءاتهم، بروح الأخوة وبمسؤولية وطنية.



وحيا المصادر "المواقف الوطنية المشرفة لقبائل مراد وانحيازها للوطن وأمنه واستقراره ورفضها للعملاء والمرتزقة ومشاركتها الفاعلة في تحرير المديريتين من دنس الاحتلال".



كما دعت السلطة المحلية، من تبقى من "المغرر بهم والمخدوعين في صفوف العدوان من أبناء المحافظة لاغتنام قرار العفو العام، والعودة للصف الوطني كمواطنين صالحين لهم كامل الحقوق".