إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب جنين

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب جنين، أطلقوا الرصاص باتجاه شاب، ما أدى إلى إصابته في الكتف، وتم نقله إلى مستشفى جنين.