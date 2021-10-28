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الخميس 28 تشرين الأول 2021 ساعة 13:54

سوريا.. وقفة احتجاجية رفضاً للتواجد الأمريكي والتركي بالقامشلي

سوريا.. وقفة احتجاجية رفضاً للتواجد الأمريكي والتركي بالقامشلي
ورفع الأهالي خلال الوقفة الأعلام الوطنية ولافتات منددة بالوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية ورددوا هتافات مناهضة لهم وللجماعات الموالية لهما.

وأكد الشيخ حسين الحسو من عشيرة “الراشد” أن أبناء الجزيرة السورية “يقفون صفاً واحداً ضد التدخلات الأجنبية غير الشرعية في سورية” لافتاً إلى أن “أبناء الشعب السوري بكل أطيافهم يرفضون الوجود الأمريكي والتركي ويستنكرون الممارسات الوحشية بحق أبناء تل تمر ورأس العين”.

بدوره قال حسن سلومي من عشيرة الغنامة التابعة لقبيلة طي العربية أن أبناء المنطقة “يثقون بالجيش العربي السوري ويعتبرونه المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة على إعادة الأمن والأمان وتكريس الاستقرار في المنطقة والقضاء على الإرهاب والوقوف بوجه كل المخططات الانفصالية الرامية إلى تفتيت المنطقة وإدخالها في حالة من الفوضى خدمة للامريكيين ليستمر بأعمال سرقة ونهب الثروات السورية”.
رقم : 960864
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