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الخميس 28 تشرين الأول 2021 ساعة 14:06
العراق.. الصدر يوعز بالنظر في قضية موظفي شركة الملاحة الجوية
وقال المكتب الاعلامي للصدر في بيان، ان "السيد مقتدى الصدر يوعز بالنظر في قضية موظفي الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بعد مناشدتهم له".
مصدر :
وكالات
رقم :
960866
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