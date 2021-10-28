ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام وتحذيرات من تعرض حياتهم للخطر

وقال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى، تامر الزعانين اليوم أن أوضاع الاسرى المضربين عن الطعام مأساوية ، وتنذر بخطر شديد ، معرباً عن خشيته ان يتم الاعلان خلال الساعات القادمة من فقدان أحد المضربين كشهداء .



وقال الزعانين ان الصور التي وصلت من مستشفى برزلاي وكابلان للأسيرين كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ "106" والاسير مقداد القواسمة المضرب لليوم الـ99 صعبة للغاية ، وتكشف الواقع الصعب ، الذي يحتاج الي مساندة ودعم عاجل .



وقال الزعانين ان الاحتلال يسعى لكسر عزيمة الاسرى وخاصة بعد معركة سيف القدس حيث بلغ عدد المعتقلين الاداريين بعدها لـ520 اسيراً ، بالإضافة الى التضييق على الاسرى ورفضهم تحقيق مزيداً من الانتصارات وخاصة بعد نفق الحرية الذي كسر هيبة الاحتلال .



واعتبر الزعانين ان صمت المؤسسات الدولية شجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها ضد الاسرى .



وكانت محكمة الإستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، قررت عقد جلسة جديدة بالأمس للمعتقل شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ (65) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ.



وأوضح المحامي جواد بولس، أن جلسة استئناف عقدت بالامس للمعتقل أبو عكر على قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ ومدته 6 شهور، وذلك دون حضوره حتّى عن بعد بسبب وضعه الصحي الصعب، وعليه قررت المحكمة وبعد الاستماع للأطراف، أن تعقد جلسة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وطلبت من إدارة سجون الاحتلال بتقديم تقرير طبي حول وضعه الصحيّ خلال 48 ساعة.



وأكّد بولس، أن المعتقل ابو عكر وإلى جانب رفاقه المعتقلين يواجهون أوضاعًا صحية خطيرة.



وفي سياق متصل تُعقد اليوم الخميس جلسة تثبيت للمعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم (73) على التوالي، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال يوم أمس الاول أمر اعتقالٍ إداريّ جديد بحقّه، ومدته 6 شهور، وذلك رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير.



وذكر نادي الأسير أنّ ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداريّ وهم: كايد الفسفوس المضرب منذ (106) أيام، ومقداد القواسمة المضرب منذ (99) يومًا، وعلاء الأعرج (82) يومًا، وهشام أبو هواش (73) يومًا، وشادي أبو عكر(65) يوما، وعيّاد الهريميّ (36) يومًا،إضافة إلى الأسير راتب حريبات المضرب عن الطعام إسنادًا لهم منذ (19) يومًا ويقبع في زنازين سجن "مجدو".



إلى هذا أكّد نادي الأسير، أن مخابرات الاحتلال تواصل تعنتها في الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين وسط مخاطر كبيرة ومتصاعدة على حياتهم.



يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو (500) معتقل بينهم قاصرون.