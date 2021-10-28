الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 تشرين الأول 2021 ساعة 14:19

ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام وتحذيرات من تعرض حياتهم للخطر

ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام وتحذيرات من تعرض حياتهم للخطر
وقال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى، تامر الزعانين اليوم أن أوضاع الاسرى المضربين عن الطعام مأساوية ، وتنذر بخطر شديد ، معرباً عن خشيته ان يتم الاعلان خلال الساعات القادمة من فقدان أحد المضربين كشهداء .

وقال الزعانين ان الصور التي وصلت من مستشفى برزلاي وكابلان للأسيرين كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ "106" والاسير مقداد القواسمة المضرب لليوم الـ99 صعبة للغاية ، وتكشف الواقع الصعب ، الذي يحتاج الي مساندة ودعم عاجل .

وقال الزعانين ان الاحتلال يسعى لكسر عزيمة الاسرى وخاصة بعد معركة سيف القدس حيث بلغ عدد المعتقلين الاداريين بعدها لـ520 اسيراً ، بالإضافة الى التضييق على الاسرى ورفضهم تحقيق مزيداً من الانتصارات وخاصة بعد نفق الحرية الذي كسر هيبة الاحتلال .

واعتبر الزعانين ان صمت المؤسسات الدولية شجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها ضد الاسرى .

وكانت محكمة الإستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، قررت عقد جلسة جديدة بالأمس للمعتقل شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ (65) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وأوضح المحامي جواد بولس، أن جلسة استئناف عقدت بالامس للمعتقل أبو عكر على قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ ومدته 6 شهور، وذلك دون حضوره حتّى عن بعد بسبب وضعه الصحي الصعب، وعليه قررت المحكمة وبعد الاستماع للأطراف، أن تعقد جلسة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وطلبت من إدارة سجون الاحتلال بتقديم تقرير طبي حول وضعه الصحيّ خلال 48 ساعة.

وأكّد بولس، أن المعتقل ابو عكر وإلى جانب رفاقه المعتقلين يواجهون أوضاعًا صحية خطيرة.

وفي سياق متصل تُعقد اليوم الخميس جلسة تثبيت للمعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم (73) على التوالي، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال يوم أمس الاول أمر اعتقالٍ إداريّ جديد بحقّه، ومدته 6 شهور، وذلك رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير.

وذكر نادي الأسير أنّ ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداريّ وهم: كايد الفسفوس المضرب منذ (106) أيام، ومقداد القواسمة المضرب منذ (99) يومًا، وعلاء الأعرج (82) يومًا، وهشام أبو هواش (73) يومًا، وشادي أبو عكر(65) يوما، وعيّاد الهريميّ (36) يومًا،إضافة إلى الأسير راتب حريبات المضرب عن الطعام إسنادًا لهم منذ (19) يومًا ويقبع في زنازين سجن "مجدو".

إلى هذا أكّد نادي الأسير، أن مخابرات الاحتلال تواصل تعنتها في الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين وسط مخاطر كبيرة ومتصاعدة على حياتهم.

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو (500) معتقل بينهم قاصرون.
مصدر : وكالات
رقم : 960869
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يدعو إلى تخليد ذكرى الشهداء
قائد الثورة يدعو إلى تخليد ذكرى الشهداء
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
28 تشرين الأول 2021
التجسس الصهيوني في تركيا
التجسس الصهيوني في تركيا
28 تشرين الأول 2021
تعرف على أبرز أسباب اهتمام الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ بالانقلاب العسكري في السودان
تعرف على أبرز أسباب اهتمام الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ بالانقلاب العسكري في السودان
28 تشرين الأول 2021
النائب الكناني لإسلام تايمز: هناك ادلة واضحة تثبت الضغط الداخلي والخارجي على المفوضية.
النائب الكناني لإسلام تايمز: هناك ادلة واضحة تثبت الضغط الداخلي والخارجي على المفوضية.
27 تشرين الأول 2021
‘‘الشرق الأوسط الأخضر‘‘.. أسرار مبادرة محمد بن سلمان الجديدة؟
‘‘الشرق الأوسط الأخضر‘‘.. أسرار مبادرة محمد بن سلمان الجديدة؟
27 تشرين الأول 2021
مصر وسوريا في طريقهما لإعادة بناء التحالف التاريخي
مصر وسوريا في طريقهما لإعادة بناء التحالف التاريخي
27 تشرين الأول 2021
حياة أردوغان السياسية تقترب من نهايتها
حياة أردوغان السياسية تقترب من نهايتها
27 تشرين الأول 2021
أبعاد وأهداف رحلة عمران خان إلى الرياض
أبعاد وأهداف رحلة عمران خان إلى الرياض
27 تشرين الأول 2021
مجلس الأمن الدولي، العباءة التي تغطي جرائم العدوان على اليمن
مجلس الأمن الدولي، العباءة التي تغطي جرائم العدوان على اليمن
زهراء احمد- اسلام تايمز
26 تشرين الأول 2021
السعودية تلجأ لإصدار سندات جديدة بنحو 2.3 مليار دولار لسد العجز
السعودية تلجأ لإصدار سندات جديدة بنحو 2.3 مليار دولار لسد العجز
26 تشرين الأول 2021
دور الأُمم المتحدة في الانتخابات العراقية، رقابة أم تدخل؟
دور الأُمم المتحدة في الانتخابات العراقية، رقابة أم تدخل؟
26 تشرين الأول 2021
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
الصهاينة قلقون من هجوم حزب الله الصاروخي على حيفا
25 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
التجسس الصهيوني في تركيا
تعرف على أبرز أسباب اهتمام الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ بالانقلاب العسكري في السودان
‘‘الشرق الأوسط الأخضر‘‘.. أسرار مبادرة محمد بن سلمان الجديدة؟