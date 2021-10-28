الهند تجري تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

وذكر تليفزيون "إن دي تي في" الهندي اليوم /الخميس/ أن الصاروخ "أغني-5" مزود بمحرك يعمل بالوقود الصلب من ثلاث مراحل، ويمكنه ضرب الأهداف بدرجة عالية جدا من الدقة.



وتمتلك القوات الهندية في الوقت الحالي عددا من صواريخ "أغني" الباليستية، من "أغني-1" إلى "أغني-5"، التي يتراوح مداها من 700 حتى 5 آلاف كيلومتر، وهي صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية.



وتعمل الهند على تطوير أنظمتها النووية والصاروخية متوسطة وطويلة المدى منذ التسعينيات وسط منافسة استراتيجية متزايدة مع الصين في دفعة كبيرة لقدرات البلاد الدفاعية.