الاحتلال يغلق شوارع وأحياء القدس اعتباراً من مساء اليوم

اسلام تايمز (فلسطين) - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء ، إغلاق عدد من الشوارع والأحياء في القدس المحتلة، اعتبارا من مساء اليوم الخميس حتى ظهر غداً الجمعة، لحماية ماراثون تهويدي في عدد من الأحياء والقرى والبلدات المقدسية.