الشيخ نعيم قاسم: نؤكد الوقوف إلى جانب الشعب اليمني

اسلام تايمز (لبنان) - أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مشيراً إلى أن”صموده في وجه العدوان السعودي الأميركي ودعمه لفلسطين وقضيتها هو دليل على شجاعته ونبله”.