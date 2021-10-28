برهم صالح يؤكد ضرورة جلب المتورطين بجرائم 'داعش' إلى العدالة

وحسب مصدر رسمي ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية في بيان، أن "الرئيس صالح، استقبل، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية (يونيتاد) كريستيان ريتشر".



واضاف البيان، انه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة التحقيق في جرائم عصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت في العراق، والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية العراقية المختصة وفريق التحقيق الأممي في هذا الخصوص، وتقديم كل الدعم للفريق في القيام بمهامه".



وشدد رئيس الجمهورية، على "أهمية جلب المتورطين بالجرائم الإرهابية إلى العدالة والاقتصاص منهم وتجفيف منابع تمويلهم، وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها داعش وجمع الأدلة حولها خصوصاً تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار هذه الجرائم".



وهنأ صالح، كريستيان ريتشر بمناسبة تسنمه منصبه رئيساً لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها هذه الحماعة الارهابية "داعش" (يونيتاد)، متمنياً له النجاح في مهام عمله الإنسانية والمهمة.