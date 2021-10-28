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الخميس 28 تشرين الأول 2021 ساعة 19:33

ايران.. 159 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ايران.. 159 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في بيانها اليومي، اليوم الخميس: "ان الفحوصات التي اجريت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس، سجلت 11 الفا و 409 اصابات جديدة؛ ليرتفع مجموع المصابين بالفيروس في البلاد الى 5 ملايين و899 الفا و 509 اشخاص.

وبحسب البيان فإن اجمالي حالات الشفاء بلغت لحد اليوم، 5 ملايين و468 الفا و 620 شخصا.

هذا و توفي خلال الـ24 ساعة الماضية 159 مصابا بفيروس كوفيد19 ليبلغ اجمالي الوفيات جراء الفيروس حتى الان 125 الفا و 875 شخصا وفقاً لما جاء في البيان.

وفيما يخص التطعيم فقد اعلنت الصحة الايرانية ان 52 مليونا و 59 الفا و 237 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاحات المضادة لكورونا، مقابل 32 مليونا و 468 الفا و 800 اخرين تلقوا الجرعة الثانية لهذه اللقاحات، بينما تلقى 80 الفا و343 شخصا الجرعة الثالثة؛ ليبلغ اجمالي عدد الجرعات التي اعطيت في ايران لحد اليوم، 84 مليونا و 608 الاف و 380 جرعة.

ويبلغ عدد المدن ذات الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في البلاد في الوقت الحاضر 22 مدينة والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) 128 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) 215 مدينة والحالة الزرقاء (منخفضة الخطورة جدا) 83 مدينة.
رقم : 960908
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