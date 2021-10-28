مؤتمر الوحدة الاسلامية في اليمن.. الفرص والتحديات

واشاد العلماء بصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي.



رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في كلمة له عبر الفيديو خلال المؤتمر قال مخاطبا الشعب اليمني: تهتمون بفلسطين وأنتم محاصرون وفي أمسّ الحاجة إلى من يتضامن معكم.



وأضاف "أنتم تشهدون بصبركم وباحتفالاتكم برسول الله أنكم وقفتم في وجه طغيان السعودية التي لا تريد أن تقولوا "اللعنة على اليهود"، مؤكدا أن ما تقومون به هو احتفال حقيقي برسول الله، بصمودكم الأسطوري.



من جهته أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا أن أعداء الإسلام عملوا لزرع بذور الفتنة بين المسلمين وأن هذه الحروب التي أشعلوها بين المسلمين هي نتاج مخططاتهم ومؤامراتهم التي يجب أن نتصدى لها.



وشدد الشيخ خالد الملا على أن الدول المستهدفة اليوم هو بسبب مواقف شعوبها الرافض للتواجد الأمريكي ووجود الغدة السرطانية المسماة "إسرائيل".



بدوره قال رئيس المجمع العالمي لأهل البيت آية الله الشيخ محمد حسن أختري: نحن نعيش هذه الأيام الوحدة الإسلامية ويجب أن نشير إلى أن الوحدة هي من المسائل الأساسية والأصولية للأمة الإسلامية.



وأكد الشيخ أختري أن الوحدة الإسلامية أمر من أهم الأمور التي أكد الله تبارك وتعالى وأمرنا بالحفاظ وتجسيد هذه الوحدة بين المسلمين.



وأضاف: إن من المصائب العظيمة والكبيرة والمعاناة التي تعيشها الأمة هو موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الكيان الصهيوني عدو الإسلام والمسلمين وهو الذي قام باحتلال الأراضي الفلسطينية وقبلة المسلمين.



وشدد على أن العدو الإسرائيلي يواصل إراقة دماء المسلمين ويحاول باعتداءاته على إخواننا وبناء المستوطنات وتهويد القدس، مضيفا على جميع المسلمين، وعلى جميع العلماء، وعلى السياسيين، أن يحاولوا أن يطالبوا هؤلاء الحكام المرتجعة بقطع جميع علاقاتهم مع الكيان الصهيوني.



فيما أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ الدكتور عبدالرزاق قسوم أن الوحدة الإسلامية التي ننادي بها تتطلب منا أيضاً أن ننبذ أعداء الإسلام وأن لا نطبع معهم أو أن لا نكون في خندقهم أو أن نكون حلفاء لهم.



وناشد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أبناء وبنات اليمن وكل المسلمين أن يعملوا على إنقاذ اليمن السعيد بوحدة شعبه وعقيدته وصفوفه وأن يكونوا كلمة واحدة وصفاً واحداً ضد كل من تسول له نفسه المساس بهذه الوحدة المقدسة.



وأضاف: ندعو بكل قلوبنا وبسخاء عقيدتنا كل المسلمين الحقيقيين الأصلاء المؤمنين بحق بالإسلام إلى أن يتحلقوا حول الوحدة الإسلامية الصحيحة.



بدوره أكد الشيخ محمد العيساوي في مشاركة باسم جمهورية مصر العربية أننا نحتاج إلى وحدة عقائدية ووحدة اقتصادية ووحدة عسكرية، مضيفا "المطبعون وجوه كالحه سيسقطها الله ونحن متمسكون بوحدتنا وديننا وقرآننا".



من جهته أكد الشيخ علي العكام أن أعداء الدين والإنسانية أعداء محمد وأعداء المسلمين وأعداء البشرية وأعداء الأوطان يسعون في تمزيق الأمة، مضيفا إذا أردنا أن تتوحد الأمة الإسلامية فلابد أن يكون مرجعها الأول إلى كتاب الله سبحان الله وتعالى.



وقال: إذا أردنا الوحدة علينا بالجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغيان وأهل علينا أن نقارع الأمريكان والصهاينة وحلفائهم وأدواتهم في المنطقة الذين يسعون جاهدين إلى تشتيتنا وتمزيقنا.



انطلقت في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس، أعمال مؤتمر علماء اليمن عن "الوحدة الإسلامية الفرص والتحديات"، بمشاركة علماء من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، عبر تقنية الـ"فيديوكونفرانس".



وفي الافتتاح أكد مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري في كملته، أن هذا المؤتمر يدل على مدى الاهتمام بأمور الأمة الإسلامية وان الوحدة هي أساس قوتنا.. مشيراً إلى أن ما ينقص الأمة الإسلامية هي الوحدة ليحترمها العالم.



وأضاف أن ما يحصل من تطبيع مع العدو الصهيوني يؤدي إلى التفرق والتمزق وإضعاف النسيج الوحدوي والنسيج الاجتماعي لامتنا الإسلامية.. مجدداً الرفض القاطع للتطبيع مع كيان العدو لان التطبيع هو الانبطاح وهو الاستسلام والتنازل عن حقوقنا الشرعية في فلسطين.



ودعا الشيخ عكرمة صبري "جميع الذين طبعوا مع العدو إلى أن يتراجعوا عن هذه المواقف المذلة والمخزية والتي لا يرضاها الله ولا رسوله".. محيياً "العلماء الإجلاء في اليمن على مؤتمرهم العتيد متعهداً بالبقاء معا مهما تآمر المتآمرون وحاول المفرقون بتمزيقنا إلا اننا سنبقى في صف واحد".. مثمناً "جميع مواقف اليمن الداعمة لفلسطين وللقدس والأقصى".



من جانبه أوضح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه "عندما نرى علماء السنة والشيعة يجتمعون في أي بقعة من بقاع الأرض، وخاصة في يمننا العزيز، نجد أنهم يؤسسون للصلاح ولما أراده الله تعالى من وحدة الأمة".



وخاطب الشيخ نعيم قاسم الشعب اليمني الصامد بالقول: أيها الشعب اليمني العزيز، لكم تتميزون أمام كل العالم بأنكم تتمسكون بالإسلام وجذوره وأصالته وتعملون من وحي الحق والإسلام ووحدته.. مشيراً إلى أن اليمن يتعرض لعدوان سعودي أمريكي دولي من أجل سلب قرار اليمن الحر.



وأكد أن صمود اليمن منذ 2014 وحتى الآن أمام تحالف العدوان الآثم هو دليل أصالة وشجاعة ولقد دافعتم عن أنفسكم برحمة وأخلاق.. لافتاً إلى التظاهرات مليونية التي تخرج في اليمن لنصرة القضية الفلسطينية في مواقف سياسية صادحة، وفي استعداد أن يذهب أحرار اليمن للقتال على أرض فلسطين.. مضيفاً أن الشعب اليمني ورغم ظروفه الصعبة مستعد للمشاركة في مقاومة فلسطين لتحرير فلسطين وهذا مؤشر على صوابية خياراته.



وأكد وقوف حزب الله قيادة ومجاهدين إلى جانب الشعب اليمني.. محيياً "السيد المقدام والحكيم والشجاع سماحة السيد عبد الملك الحوثي"، قائلا: عندما نراكم في الميدان، تكبرون في أعيننا، عندما نرى جهاد نسائكم وإيمانهن وصبرهن، نرى الخير والأمل والنصر والمستقبل وعندما نرى شبابكم المجاهدين والشجعان والمتوكلين على الله، نرى مستقبل اليمن الحر والمستقل والعزيز.