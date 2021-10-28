استشهاد مدني يمني بنيران العدوان السعودي بصعدة

وقال المصدر ان طيران العدوان السعودي شن 16 غارة على محافظات مأرب والجوف وشبوه في اليمن.



واستهدفت غارات العدوان السعودي مناطق متفرقة من مديرية الجوبة، خلفت أضراراً بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.



هذا وقد أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم الخميس، عن رصد 279 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق محاولة تسلل في الجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، وتحليق 7 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين والجاح والفازة والتحيتا.



وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت أيضاً 92 خرقا بقصف مدفعي لعدد 671 قذيفة و 174 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.