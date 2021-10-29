أبو الغيط: 3 دول ترغب في عودة سوريا إلى الجامعة العربية

وذكر أبو الغيط في مقابلةصحفية أن «بعض الدول العربية (لم يسمّها) تنفتح بشكل هادئ على سوريا (...) لكن لم أرصد أنا شخصياً كأمين عام أي طلب رسمي، أو غير رسمي بشأن بدء إجراءات العودة لشغل المقعد».



وبموافقة 18 دولة واعتراض 3 أخرى، هي سوريا ولبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت، علّقت الجامعة، في 12 تشرين الثاني 2011، عضوية سوريا فيها.



كما أوضح أبو الغيط، خلال المقابلة، أن «هناك قمة (عربية) مؤكدة في الجزائر، في آذار 2022 (...) والجزائر متصدّرة للعودة السورية، والعراق يتحدث عن العودة السورية والأردن لديه رغبة في عودة سوريا وبدء اتصالات وعودة سفراء، وهذا كله يمثل بداية زخم».



وتساءل: «متى نشهد الخطوة الإجرائية في الدفع نحو العودة؟»، مضيفاً: «رد الفعل السوري نرصد ترحيباً من جانبه بالعودة (...) و(حتى الآن) إجرائياً لم يحدث».



وأفاد بأن «آلية العودة تتمثل في إقرار المجلس الوزاري للجامعة، مشروع قرار يرفع من المندوبين ويوضع أمام القمة لإقراره».



وحول إمكانية حضور ممثل سوريا القمة المقبلة، قال إن ذلك سيحدث في حال وجود «توافق عربي»، مؤكداً صعوبة طرح الأمر للتصويت». وشدّد على أن «النظام لا يُعفى من مسؤولية ما حدث في سوريا، والذي أثار حفيظة أطراف عربية كثيرة».