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الجمعة 29 تشرين الأول 2021 ساعة 09:50

كبير اساقفة صربيا يدعو الى تعزيز العلاقات مع ايران

كبير اساقفة صربيا يدعو الى تعزيز العلاقات مع ايران
وخلال لقائه في بلغراد الخميس، السفير الايراني رشيد حسن بور، قال كبير اساقفة صربيا: ان ايران بماضيها الحضاري العريق لها مكانة فريدة في صنع الحضارة البشرية.

واضاف: ان قوى الاستكبار والغطرسة في عالم اليوم لم تعرّض فقط ارواح البشرية للخطر بل هي ايضا تسعى عبر فرض ايديولوجيتها لتغيير الهوية الدينية والقيمية لشعوب العالم الحرة وبالتالي القضاء عليها، لذا فاننا نرحب بمقترح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لعقد اجتماعات خبراء بحضور مندوبي الطرفين لتنظيم التفاصيل وتحقيق هذا المقترح ونعلن استعدادنا في هذا الصدد.

من جانبه قال السفير الايراني خلال اللقاء: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن وتعتزم تطوير علاقات التعاون الشامل مع جمهورية صربيا وفي هذا السياق فان دور التعاون الثقافي بين البلدين مؤثر جدا وحاسم وبارز في مختلف الابعاد.

واضاف: ان العلاقات بين البلدين شهدت خلال الاشهر الاخيرة تطورات ايجابية وبناءة ونامل بان نشهد في المستقبل تطورات افضل واكبر، وان زيارة الرئيس الصربي الكساندر فوتشيتش المرتقبة الى ايران تاتي في مقدمة هذه التطورات.

واعتبر ان للاديان دورا اساسيا في ارساء السلام والتفاهم في العالم وقال: ان تصعيد التطرف والعنف والاشتباكات العسكرية في عالم اليوم مؤشر الى هذه الحقيقة وهي ان ان الطريق الوحيد لانقاذ البشرية هو العودة للقيم المعنوية والانسانية التي تمثل الرسالة المشتركة لجميع الاديان.

وقال حسن بور: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سعت على الدوام في هذا السياق لتكون منادية ورائدة للتضامن والتعاضد والوحدة وتدعم بقوة اقامة حوارات ثقافية وبين الاديان لذا فاننا على استعداد لاقامة الجولة الثانية للحوار بين الاديان مع الكنيسة الارثوذكسية في صربيا بطهران.
رقم : 960991
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