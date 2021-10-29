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الجمعة 29 تشرين الأول 2021 ساعة 09:51

المفوضية العراقية تعلن رفع عدد من الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات

المفوضية العراقية تعلن رفع عدد من الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "باب الطعون على نتائج الانتخابات أغلق في 19 من الشهر الحالي، وتم النظر في أكثر من 1400 طعن"، مبينة أن "مجلس المفوضين نظر في هذه الطعون ووافق عليها".

وأضافت أن "يوم 25 من الشهر الحالي كان آخر يوم للنظر في هذه الطعون، حيث تمت الموافقة على فتح أكثر من 2000 محطة لإجراء العد والفرز اليدوي فيها"، مشيرة الى أن "باقي الطعون رفعت بتوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للنظر والبت فيها".

وأكدت الغلاي أن "أولى المحافظات التي شهدت إعادة العد والفرز اليدوي فيها هي نينوى لأكثر من 100 محطة"، لافتة الى أن "نتيجة العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للنتائج الالكترونية بنسبة 100%".

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في بابل، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني، مبيناً أن نسبة التطابق وصلت الى 100%.

وقال مدير المكتب كفاح خضير العامري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفوضية الانتخابات باشرت ومنذ ساعات الصباح الأولى بعملية العد والفرز للمحطات الانتخابية البالغ عددها 170 محطة والتي تم النظر بها وفق الاجراءات الفنية وتوفر الأدلة وبتوصية مجلس المفوضين"، مبيناً أنه "تمَّت المباشرة بفتح المحطات بقاعة الشرف في بناية الجندي المجهول ومن خلال كوادر مخصصة للغرض المذكور وبحضور وإشراف بعثة الأمم المتحدة وعدد من المراقبين الدوليين والمحليين وبتغطية من وسائل الإعلام المختلفة".

وأضاف أن "نسبة التطابق وصلت الى 100% لجميع المحطات وبدون وجود أي اختلاف بالنتائج الأولية المعلنة"، مشيراً الى أن "محضراً رسمياً سيتم تدوينه بما أظهرته تلك النتائج ويرفع الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب في شأنه".

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات تباعاً وللمحطات المشمولة بإجراءات المطابقة، استناداً لنص المادة 38 أولاً من قانون الانتخابات المرقم 9 لسنة 2020.
مصدر : وكالات
رقم : 960992
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