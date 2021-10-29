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الجمعة 29 تشرين الأول 2021 ساعة 11:33

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت: صابر حبرون وعمران الشوبكي وعز الدين أبو شنب، من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

ووفق المصادر؛ دارت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

وذكر المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فجراً، القيادي في الشعبية بشير الخيري، خلال اقتحامها مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال حي عين منجد بالمدينة، واعتقلت الخيري بعد اقتحام منزله وتفتيشه، ونقلته إلى جهة مجهولة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوى والطيرة برام الله، حيث دارت مواجهات مع عشرات الشبان في المكان.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عبد الله ذياب وأحمد ذياب من قلقيلية، كما اعتقلت جواد درويش وبلال درويش من جنين.
مصدر : وكالات
رقم : 961000
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