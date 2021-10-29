الاحتلال: واشنطن لن تمنع التوسع الاستيطاني في الضفة

وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية في الواقع لا تهتم كثيرًا بالتوسع الاستيطاني الجديد، ولن تمنع تحركات مماثلة في المستقبل".



ووفق ما نشره موقع صحيفة "دا تايمز أوف إسرائيل" أنه "لم يتم التطرق إلى المنشآت الاستيطانية في الحوار الذي أجريناه مع الأمريكيين" مشيرا إلى أنهم " يفهمون جيدا الوضع السياسي في المنطقة، ولا يريدون تدهور التحالف الأمريكي الإسرائيلي بسبب هذه القضية"، مضيفا أنهم " يعرفون أيضا ما هو البديل".



ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت حكومة الإحتلال الإسرائيلية على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.



وصادق مجلس التخطيط الأعلى التابع لوزارة الحرب الإسرائيلية، وهو الجهة الحكومية المعنية بإصدار تصاريح البناء في الضفة، على هذه الخطط أثناء اجتماع عقده في القدس يوم الأربعاء الماضي.