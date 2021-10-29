التعبئة البحرية الايرانية تنقذ لنشا تجاريا تعرض للغرق في مياه الخليج الفارسي

وتعرض لنش تجاري للضرر والغرق صباح يوم الجمعة في المياه المجاورة لسواحل قضاء بارسيان (التابع لمحافظة هرمزكان جنوب ايران)، حيث هرعت عناصر التعبئة البحرية والدوريات البحرية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية في القطاع الرابع الى مساعدته وانقاذه من الغرق.



ووقع الحادث على مسافة 7 أميال عن ساحل باسيان، ونظرا لتسرب المياه بدأ اللنش بالغرق، وقبيل الغرق تماما هرع عناصر التعبئة البحرية في القطاع الرابع للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، الى انقاذ البحارين السبعة الذين كانوا على متن اللنش.



ومن الانجازات الاخيرة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، تشكيل التعبئة البحرية بهدف تقديم المساعدة والخدمات التطوعية وتعزيز الامن البحري والحفاظ على امن المياه الاقليمية في شمال وجنوب ايران.