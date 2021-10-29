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الجمعة 29 تشرين الأول 2021 ساعة 20:13
الصحة العراقية تسجل 28 وفاة و 1397 إصابة جديدة بكورونا
وقالت الوزارة في بيان، إن "كوادرها سجلت 1397 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 2433 حالة للشفاء، و 28 وفاة بالفيروس".
وأضافت، أن "86180 شخصاً تلقى لقاح كورونا في يوم واحد".
مصدر :
وكالات
رقم :
961057
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