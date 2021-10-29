الصحة العراقية تسجل 28 وفاة و 1397 إصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزارة في بيان، إن "كوادرها سجلت 1397 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 2433 حالة للشفاء، و 28 وفاة بالفيروس".



وأضافت، أن "86180 شخصاً تلقى لقاح كورونا في يوم واحد".