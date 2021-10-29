استخبارات الحشد تطيح بـ'داعشي' في صلاح الدين

وذكر اعلام الحشد في بيان، ان ” معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من الإطاحة بأحد عناصر داعش في محافظة صلاح الدين”.



واضاف ان “ذلك جاء بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها مفارز مديرية المعلومات العامة في الحشد الشعبي من اعتقال الداعشي بعد استحصال الموافقات القضائية في الشرقاط”.



واوضح اعلام الحشد، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق الداعشي”.



ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي بحسب البيان، جميع المواطنين “للإبلاغ عن جميع الشبهات والعناصر الإرهابية التي تعبث بأمن الدولة ومواطنيها عبر الرقم الساخن ٤٨١ لحفظ الأمن والأمان في البلاد”.