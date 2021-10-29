الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 29 تشرين الأول 2021 ساعة 21:08

النجباء: قوات الاحتلال الأمريكي تنتقل للعراق عبر خطوط مصر الجوية

النجباء: قوات الاحتلال الأمريكي تنتقل للعراق عبر خطوط مصر الجوية
أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ان الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء صرح في بيان على صفحته الشخصية على تويتر: ان الحكومة الأمريكية الشريرة والمحتلة خلافا لوعدها السابق، لم تلتزم بالجدول الزمني للانسحاب من العراق نهاية ديسمبر.

وظلت بعجرفتها تخالف إرادة ملايين من أبناء الشعب العراقي الذين يطالبون بطرد جميع القوات الأجنبية.

واستشهد الشيخ أكرم الكعبي بمعلومات تشير إلى محاولة الولايات المتحدة دخول العراق عبر طرق غير شرعية، متابعا لقد نقلوا مؤخرًا بعض قواتهم بنفس الطريقة التي كانت تجري من قبل كما نقلوا أعدادا كبيرة من واشنطن إلى مطار بغداد تحت إشراف الحكومة العراقية عبر الخطوط الجوية المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال بعض قواتهم المهزومة من أفغانستان إلى العراق.

وأكد أن الوضع الراهن يشير إلى فشل المفاوضات السياسية مع الولايات المتحدة وعدم تحقق إرادة الشعب العراقي الأبي في استعادة سيادته الوطنية، مؤكدا أن رنين سلاح المقاومة لن يهدء حتى تحرير العراق العزيز من قذارة المحتل المجرم؛ المحتل الذي بالإضافة إلى نهب ثروات البلاد ونشر الفساد، لم يتوقف للحظة من التدخل السافر في شؤون البلاد وبث الفتن فيها. مما لا شك فيه أنه فقط مع تكثيف الهجمات يمكن ايقافهم.
مصدر : وكالات
رقم : 961061
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
29 تشرين الأول 2021
ارتفاع منسوب قلق وتذمر أميركا مع اقتراب تحرير مأرب
ارتفاع منسوب قلق وتذمر أميركا مع اقتراب تحرير مأرب
29 تشرين الأول 2021
ميزانية ضخمة للدفاع... أسباب تحديث المغرب ترسانته العسكرية
ميزانية ضخمة للدفاع... أسباب تحديث المغرب ترسانته العسكرية
29 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: من المؤسف أن لا تمتثل اميركا لقرار محكمة لاهاي
تخت روانجي: من المؤسف أن لا تمتثل اميركا لقرار محكمة لاهاي
29 تشرين الأول 2021
قائد الثورة يدعو إلى تخليد ذكرى الشهداء
قائد الثورة يدعو إلى تخليد ذكرى الشهداء
28 تشرين الأول 2021
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
28 تشرين الأول 2021
التجسس الصهيوني في تركيا
التجسس الصهيوني في تركيا
28 تشرين الأول 2021
تعرف على أبرز أسباب اهتمام الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ بالانقلاب العسكري في السودان
تعرف على أبرز أسباب اهتمام الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ بالانقلاب العسكري في السودان
28 تشرين الأول 2021
النائب الكناني لإسلام تايمز: هناك ادلة واضحة تثبت الضغط الداخلي والخارجي على المفوضية.
النائب الكناني لإسلام تايمز: هناك ادلة واضحة تثبت الضغط الداخلي والخارجي على المفوضية.
27 تشرين الأول 2021
‘‘الشرق الأوسط الأخضر‘‘.. أسرار مبادرة محمد بن سلمان الجديدة؟
‘‘الشرق الأوسط الأخضر‘‘.. أسرار مبادرة محمد بن سلمان الجديدة؟
27 تشرين الأول 2021
مصر وسوريا في طريقهما لإعادة بناء التحالف التاريخي
مصر وسوريا في طريقهما لإعادة بناء التحالف التاريخي
27 تشرين الأول 2021
حياة أردوغان السياسية تقترب من نهايتها
حياة أردوغان السياسية تقترب من نهايتها
27 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
التجسس الصهيوني في تركيا
تعرف على أبرز أسباب اهتمام الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ بالانقلاب العسكري في السودان
‘‘الشرق الأوسط الأخضر‘‘.. أسرار مبادرة محمد بن سلمان الجديدة؟