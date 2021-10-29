أبرز التطورات على الساحة السورية 29-10-2021

وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، ومقره في بريطانيا، اليوم الجمعة برصد اشتباكات الليلة الماضية بين ما يسمة فصائل “الجيش الوطني” السوري الموالي لتركيا وقوات “مجلس الباب العسكري” الكردي على محور قرية الدغلباش في ريف مدينة الباب في محافظة حلب.



وأشار “المرصد” إلى تبادل القوات التركية والفصائل السورية المتحالفة معها والقوات الكردية أمس القصف المدفعي والصاروخي على محاور قرية كفر كلبين بريف حلب الشمالي، بالإضافة إلى استهداف طائرة مسيرة تركية أراض زراعية قرب مدينة تل رفعت.



كما نشر “المرصد” لقطات توثق قرى وبلدات في ريف تل تمر في محافظة الحسكة المجاورة، وهي خالية من السكان بسبب القصف التركي المتكرر على المنطقة.



وذكر “المرصد” أن دفعات من مسلحي “الجيش الوطني” وصلوا إلى مدينة تل أبيض الحدودية في محافظة الرقة، ضمن منطقة عملية “نبع السلام”، عبر الأراضي التركية قادمين من منطقة عملية “درع الفرات” في حلب، وذلك بعد استقدام تركيا تعزيزات إلى هذه المدينة في الأيام الأخيرة.



كما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل أنها تظهر استقدام “الجيش الوطني” تعزيزات إلى ناحية الدرباسية الحدودية في الحسكة، استعدادا لعملية عسكرية تركية جديدة محتملة ضد المسلحين الأكراد في المنطقة.



وكشف مصدر في المعارضة السورية لوكالة “نوفوستي” الروسية أمس أن تركيا تستعد لشن عمليتين عسكريتين متزامنتين إحداهما في محافظة إدلب والثانية في شمال شرقي سوريا.



وفي سياق متصل فقد شهد ريف اللاذقية اشتباكات عنيفة وهذه المرة بين التنظيمات الارهابية المنقسمة بين تحرير الشام من جهة، وجند الشام والمسلحين الأجانب بقيادة ابومسلم الشيشاني من جهة أخرى.



الجيش السوري يراقب العمليات العسكرية الحالية في ريف اللاذقية عن كثب، فيما يقوم بتحصين مواقعه وعمليات استطلاعه خاصة بعد اعلان هدنة بين الجماعات المسلحة، فيما بينها تمهيدآ لنقل السيطرة من جماعة ابومسلم الشيشاني الى جبهة النصرة التي باتت تعرف بإسم تحرير الشام.



جبهة ريف اللاذقية إحدى أعقد جبهات القتال على الجغرافيا السورية وماستتحقه التنظيمات الارهابية من عملية اعادة انتشارها، ومواقع سيطرتها فيما بينها لن يقف عائقآ أمام استعدادات الجيش السوري وحلفائه والتي لن تتوقف.



شهدت جبهة ريف اللاذقية اشتباكات عنيفة بين الجماعات الارهابية المنقسمة مابين جند الشام وجبهة النصرة الارهابيتين، والتي انتهت بإتفاق هدنة يقضي بإنسحاب مجموعات ابومسلم الشيشاني وتسليم مواقعه لتنظيم جبهة النصرة.فيما يراقب الجيش السوري العمليات العسكرية الحالية في ريف اللاذقية عن كثب ويقوم بتحصين مواقعه وعمليات استطلاعه خاصة بعد اعلان هدنة بين الجماعات المسلحة.